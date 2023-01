Solo elogi per l'Inter dopo il trionfo in Supercoppa Italiana contro il Milan. "Una superiorità netta, sfacciata, difficile da prevedere in una vigilia nervosa che suggeriva equilibrio - scrive oggi La Gazzetta dello Sport -. Non c’è stata partita al King Fahd Stadium. Con tutto il rispetto per il sovrano, il re è Simone Inzaghi: Re di Coppe. Ha vinto la quarta Supercoppa su quattro, raggiungendo Capello e Lippi sull’Olimpo della manifestazione.