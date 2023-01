La grande novità di Inter-Verona potrebbe essere Asllani titolare, ma nel ruolo di mezzala. Secondo la Gazzetta dello Sport, con Calhanoglu abile e arruolabile (in vantaggio su Gagliardini), l'albanese si contende una maglia con Barella, anche lui recuperato come il turco, ma non ancora sicuro di poter essere a disposizione per tutto il match. E allora la mediana potrebbe essere completata proprio dall'ex Empoli. Per il resto, rispetto al Parma, tornano dal 1' i vari Skriniar, Acerbi, Darmian, Dimarco e Dzeko.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Asllani, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.