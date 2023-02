Ieri sera, sottolinea la Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi ha completato il suo personale esorcismo battendo il Diavolo per la prima volta in campionato da allenatore dell'Inter. A un anno esatto da quel famigerato 5 febbraio 2022, data infausta nella recente storia dell'Inter, l'ex Lazio ha saldato definitivamente il conto con il Milan battendolo per la seconda volta in due settimane dopo il trionfo in Supercoppa italiana a Riad. "Un paio di partite vinte dominando per ribadire la superiorità cittadina e il ruolo, un po’ consolatorio, di seconda forza di questo campionato, trasformato dal Napoli cannibale in un monologo assordante", si legge nel pezzo.