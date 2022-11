Lazio 2020, Inter 2021 e 2022: per tre stagioni di fila, Simone Inzaghi si qualifica agli ottavi di Champions. Nelle prime due occasioni, poi, il percorso si è fermato dinanzi a squadroni come Bayern e Liverpool, vedremo questa volta l'urna cosa gli riserverà. "Quest’anno la Champions ha rilanciato i nerazzurri, partiti al sorteggio in terza fascia e arrivati alla sfida col Barça con 4 sconfitte su 8 in campionato - ricorda la Gazzetta dello Sport -. Inzaghi era sotto esame, ha fatto fuori il Barcellona con una prestazione sublime al Camp Nou e si è rilanciato in Serie A. I catalani nel budget 22-23 avevano inserito i premi per i quarti di Champions, i nerazzurri quelli dell’Europa League. Il campo ha raccontato un’altra storia. E deve ancora entrare in scena Lukaku".