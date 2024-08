Il problema dell'Inter? Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sono all'opposto delle dirette rivali: le altre hanno cambiato e sono con i lavori in corso, mentre i nerazzurri hanno solo modellato l'organico (manca un’altra punta di riserva, visto che di Arnautovic e Correa si farebbe a meno, ma sono dettagli...). Starà a Inzaghi gestire l'abbondanza, con la crescita vistosa delle seconde linee di un anno fa.

E allora? I nerazzurri sono obbligati ad alzare l'asticella con vista Champions. Il vero rischio - secondo la rosea - sarebbe quello di diventare tatticamente prevedibili in un calcio che si evolve continuamente, ma Inzaghi ha dato segnali rassicuranti nell’ultima stagione, disegnando un’Inter più offensiva, con doppio (se non triplo) play e tante soluzioni a gara in corso. Il vero colpo di mercato può essere una nuova invenzione tattica.