Dopo lo Gzira United, oggi l'Inter torna in campo a Malta affrontando il Salisburgo (ore 18). La Gazzetta dello Sport prova a prevedere le mosse del tecnico nerazzurro: "Inzaghi potrebbe far cominciare come mezzali, ai lati di Asllani regista, i due che non sono partiti titolari lunedì: Barella e Mkhitaryan. Per vedere la partita solo una strada, poco gradita ai tifosi almeno suoi social: collegarsi sul canale Facebook della società nerazzurra al costo di 3,49 euro", si legge.