"Dalla finale della Champions 2022-23, persa a Istanbul contro il Manchester City, alla prima partita della Champions 2023-24, a San Sebastian, in Spagna, contro la Real Sociedad. Un bel salto in lungo, tra il primo e l’ultimo atto di una Coppa c’è tutta la differenza del mondo, ma bisogna ricominciare e non ha più senso rimuginare su quel che avrebbe potuto essere in quella notte di giugno. “Inter, riprovaci” è lo slogan". Così la Gazzetta dello Sport sprona i nerazzurri vicecampioni d'Europa al debutto in Champions.

"Dzeko e Lukaku se ne sono andati, Skriniar idem. Lautaro Martinez è uscito dal gruppo, ha preso la fascia di capitano e il comando dello spogliatoio. A 26 anni e alla sesta stagione di Inter, è sempre più un simbolo dell’interismo. È prematuro accostarlo ai monumenti del passato, per esempio a Javier Zanetti argentino come lui, però Lautaro ha dimostrato con i fatti quanto tenga all’Inter", sottolinea la rosea. E allora toccherà in primis al numero 10 trascinare i suoi in questo avvio di campagna europea dopo la cavalcata dell'anno passato.