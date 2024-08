Il campionato sta per iniziare, ormai manca solo una settimana, mentre il mercato terminerà solo a fine mese e sono ancora diversi i movimenti in cantiere per tanti club di Serie A.

La Gazzetta dello Sport esprime un giudizio sulla situazione attuale dell'Inter: "Il vantaggio di partenza sulla concorrenza è ampio e le amichevoli estive non possono seminare dubbi. Piuttosto, le rivali trovano un po’ di speranza nella lentezza con la quale viene completata la rosa. Taremi e Zielinski sono ottimi innesti, ma sorprende che si sia preferito prendere il secondo portiere prima di una punta (necessaria), di un difensore, di un esterno destro e di un braccetto sinistro".