Venti: questa è la cifra che la Gazzetta dello Sport sottolinea oggi a proposito del calciomercato estivo dell'Inter. Sono 20, infatti, i milioni investiti dai nerazzurri per la campagna di rafforzamento della squadra (al netto dei bonus).

La rosea ricorda gli arrivi: 13,5 milioni per Josep Martinez, portiere spagnolo acquistato dal Genoa, e 6,5 milioni per Tomas Palacios, difensore argentino arrivato dall’Independiente Rivadavia. Va poi ricordato come il mercato sia stato completato con gli ingaggi degli svincolati Zielinski (Napoli) e Taremi (Porto), affari che però erano stati chiusi ancora prima che il fondo Oaktree diventasse proprietario.

Chissà cosa ne pensa Arrigo Sacchi...