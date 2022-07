"La decisione come sempre arriva dall’alto, dalla casa madre Suning, ed è stata condivisa da tutta la dirigenza nerazzurra per affrontare la stagione con la dovuta serenità: serve chiudere il mercato con un attivo robusto, una sessantina di milioni circa - spiega la rosea -. E anche la vendita di Pinamonti, diretto verso Bergamo, aiuterà a centrare quella cifra". Il denaro in entrata servirà a sostenere gli acquisti già concretizzati, senza dimenticare la necessità di ridurre il monte ingaggi di un 15%. Ci sono ora i 12 milioni lordi di Lukaku e i 9 sommati di Mkhitaryan e Onana, ma qualche risparmio in uscita si intravede già: con Sensi 3,7 milioni, con Radu 1,8, con Perisic 9,2, con Vecino 4,6, con Ranocchia 3,3, con Kolarov 2,7. Aspettando le uscite di Sanchez e Vidal che insieme pesano ancora più di 20.