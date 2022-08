Il turnover, arma indispensabile in questo periodo denso di impegni per l'Inter, potrebbe riguardare anche il ruolo del portiere: con la Cremonese, secondo la Gazzetta dello Sport, non va escluso un avvicendamento in porta tra Samir Handanovic e André Onana. Non una scelta tecnica quella di Simone Inzaghi: il capitano nerazzurro finirebbe in panchina non per demeriti propri, ma per fare spazio all'esordio in gare ufficiali del collega che è impossibile definire una riserva.