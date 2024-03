Lautaro e Thuram: voglia di Olimpiadi. Ma all'Inter cosa ne pensano? Allungare così tanto la stagione per i due attaccanti titolari non sarebbe certamente un qualcosa di positivo per Inzaghi, che in estate dovrà preparare un'annata lunghissima che terminerà a luglio con il Mondiale per Club.

Le dichiarazioni dei due, però, sono state chiare: se dovessimo essere chiamati, risponderemmo presente. Questo nonostante fra qualche mese ci sarà sia l'Europeo (14 giugno-14 luglio) che la Coppa America (20 giugno-14 luglio): tour-de-force assurdo se ci si aggiunge l’Olimpiade che scatterà il 26 luglio (ma il torneo di calcio anticipa di due giorni) per concludersi l’11 agosto. E la Serie A poi partirà il 17 dello stesso mese...

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra ha preso atto delle frasi dei suoi attaccanti con i quali affronterà con calma la questione. Non essendo l’Olimpiade (a cui per ogni nazionale sono ammessi tre fuoriquota, vale a dire giocatori oltre i 23 anni) una data Fifa, i club tecnicamente possono opporsi. Si spera nel buon senso...