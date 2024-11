"Se Parigi val bene una messa, quanto si è disposti a spendere per uno scudetto?". Se lo domanda la Gazzetta dello Sport che fa la fotografia dei conti delle squadre coinvolte nella corsa al titolo.

Per quanto riguarda gli ingaggi, al primo posto troviamo proprio l'Inter, che lo scorso anno aveva fatto registrare un monte stipendi al lordo di 117 milioni. Gli arrivi di Zielinski e Taremi a parametro zero e i molti rinnovi importanti (da Lautaro a Dumfries - che presto sarà ufficiale -, passando per Dimarco, Barella e Bisseck) hanno fatto lievitare oggi il monte stipendi nerazzurro fino a 143 milioni. Secondo la rosea, questa cifra viene giudicata esagerata da Oaktree, che infatti avrebbe in mente l'idea di sforbiciare i conti da questo punto di vista. E lo farebbe in modo ragionevole, razionalizzando gli investimenti. "In sostanza, spendendo meno per gli ingaggi - rinunciando per esempio a qualche arrivo a zero dall’emolumento particolarmente esoso -, ma concedendosi qualche libertà in più sull’acquisto dei giovani talenti", assicura la rosea.

Significativo il gap con le altre. La Juve insegue con 110 milioni, poi il Milan a 104, il Napoli a 83, l'Atalanta a 70, la Lazio a 68 e chiude la Fiorentina a 63.