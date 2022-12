Come sta l'Inter che mette nel mirino il Napoli? La Gazzetta dello Sport suddivide tre temi: infortunati, reduci dal Mondiale e calendario.

1) Il rientro di Lukaku è atteso come acqua nel deserto. Smaltito l’infortunio, ha un mese per ritrovare destrezza e reattività. Correa ha perso il Mondiale per un tendine del ginocchio ed è sempre un punto interrogativo. Sta molto meglio Darmian, un po’ in ritardo D’Ambrosio.