Il ritorno a Milano di Gabriele Oriali è rumoroso quanto quello di Antonio Conte. Lo sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, ricordando che il destino nerazzurro di Lele si è legato in maniera indissolubile a quello del salentino: dopo il 19° scudetto vinto a Milano, infatti, Conte è andato via dall'Inter sbattendo la porta ed è esattamente in quel momento è coinciso con "l'inizio della fine del rapporto felice tra Oriali e il club della vita: anche Lele vedeva nebbie all'orizzonte, la scollatura con la società era diventata ormai evidente", scrive la rosea.

