L'errore dal dischetto di Lautaro Martinez a La Spezia trova spazio sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Nonostante il dolce ricordo del Mondiale in Qatar, il rapporto tra il Toro e il calcio di rigore non è mai stato semplice: contro lo Spezia è arrivato il sesto errore su 17 rigori calciati, tra campionato e coppe varie (5 su 14 in Serie A).