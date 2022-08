Al 67' di Lecce-Inter, Simone Inzaghi ha estratto dal cilindro una nuova soluzione tattica, quello del tridente pesante. In pratica, per sbloccare l'impasse nel risultato dopo il pari dei salentini, il tecnico piacentino ha aggiunto Edin Dzeko a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, schierando tre attaccanti tutti insieme: "Quando hai la fortuna di avere in area Dzeko e Lukaku, devi sfruttarli. E per gli altri sono problemi", ha detto con orgoglio l'ex Lazio a margine della partita, vinta grazie al forcing finale. "Difficile pensare che Simone, con una rosa molto profonda e ricca di qualità in ogni ruolo, possa pensare di proporla con continuità - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Però è una alternativa di lusso, un jolly pesante da portare nel taschino, specie nelle gare più chiuse e contro avversari arroccati nell’area di rigore". "Potremo rivederli altre volte" ha chiosato Inzaghi, tenendo viva la possibilità di affidarsi al tridentone non soltanto per emergenza.