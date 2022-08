Il popolo nerazzurro non tradisce e risponde presente: già venduti oltre 60mila biglietti per Inter-Cremonese di martedì prossimo. "E la sensazione è che sarà sold out, considerando anche il ritorno dalle ferie di quasi tutti gli abbonati al club - anticipa la Gazzetta dello Sport -. Ieri, intanto, era l’ultimo giorno per acquistare il cosidetto “Champions Pack” per assistere alle partite di Champions League, in prelazione per gli abbonati in questa stagione, confermando il proprio posto a sedere".