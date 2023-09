Gol in Nazionale (due), gol nel derby, assist in Champions. E adesso la prima da titolare in nerazzurro. "Da oggi Frattesi comincia la sua scalata dentro l’Inter. C’è chi dentro il club giura che, una volta dentro, il centrocampista non uscirà più - scrive la Gazzetta dello Sport -. Non sarà così, ovviamente, proprio per i ragionamenti di turnover che riguardano tutti. Ma ad Appiano non c’è persona che non si aspetti un impatto forte di Frattesi sull’Inter e di conseguenza sul campionato e sulla corsa scudetto".

A Empoli, Frattesi giocherà al posto di Barella che ha bisogno di tirare il fiato: il calendario fitto non concede pause e allora tutti a turno devono accettare di partire dalla panchina.