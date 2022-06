Il primo dossier sul quale il neo direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis dovrà lavorare è quello legato al futuro del centrocampista brasiliano Ederson, per il quale si sta scatenando una vera e propria caccia: riporta la Gazzetta dello Sport che c'è la fila per il giocatore arrivato nell'ultimo mercato invernale in granata, con la Fiorentina e la Roma che si sono aggiuntate a Inter e Atalanta tra le squadre che hanno manifestato interesse per il centrocampista. Al momento, però, le proposte arrivano a 20 milioni di euro e la Salernitana vorrebbe eventualmente ricavare di più.