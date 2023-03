Tra i probabili titolari di stasera c'è anche Edin Dzeko, che si gioca un posto al fianco di Lautaro Martinez insieme a Lukaku. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, il bosniaco è a quota 28 gol in Champions League, di cui 15 alla Roma. E' al fianco di gente come Haaland, Papin, Jardel, Crespo e Mandzukic. A 30 ci sono Gento, Kluivert, Gerrard, Giggs e Kakà.

Il primatista è Cristiano Ronaldo a 141, davanti a Messi con 129.