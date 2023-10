La Roma tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Paulo Dybala, uscito in anticipo dal campo contro il Cagliari per un problema al ginocchio sinistro. Gli esami a cui si è sottoposto parlando di una piccola lesione distrattiva al collaterale mediale che dovrebbe tenerlo fuori per circa tre settimane: l'obiettivo della Joya, secondo La Gazzetta dello Sport, è di poter giocare il 29 ottobre a San Siro contro l’Inter.

"Ovvio che avere un obiettivo non significa avere certezze - precisa la rosea -. Molto dipenderà da come l’attaccante argentino reagirà prima alle cure e poi alle sollecitazioni degli allenamenti, vista la sua fragilità ormai strutturale. Solo in giallorosso, infatti, Dybala ha avuto 8 infortuni, di cui 5 nella scorsa stagione, costringendolo a saltare circa un terzo delle partite. Per questo, se Paulo decidesse di non rischiare perché le sensazioni non fossero tutte univoche, a quel punto nessuno lo forzerà".