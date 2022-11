L'obiettivo è quello di rivedere l'Inter rinvigorita contro il Bologna del turno infrasettimanale. E allora Inzaghi ha in mente di cambiare il meno possibile: secondo la Gazzetta dello Sport, possibile un solo cambio in difesa con l'avvicendamento tra De Vrij e Acerbi. Brozovic scalpita, ma Mkhitaryan resta in vantaggio con Calhanoglu ancora in cabina di regia. Conferme anche sugli esterni e in attacco.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.