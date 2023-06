Contro il City, Inzaghi si aspetta tanto da Denzel Dumfries e Federico Dimarco, apparsi in grande spolvero in quest'ultima fetta di stagione. L'atteggiamento dovrà essere intelligente, ma non passivo: gli inglesi vanno anche attaccati. "Grealish e Bernardo Silva sono esterni di grande qualità offensiva, ma non certo amanti delle rincorse difensive.

Ecco allora che la spinta di Dumfries e Dimarco sarà un elemento chiave per far paura al Manchester City. Federico specialmente dovrà fare gli straordinari: costringere Bernardo a difendere su quella corsia vorrebbe dire far sprecare energie all’uomo che ha distrutto il Real Madrid con la sua imprevedibilità", spiega la Gazzetta dello Sport.