Una delle chiavi tattiche del derby di Supercoppa italiana di mercoledì sarà sicuramente la fascia di competenza di Rafael Leao e Theo Hernandez, due dei maggiori punti di forza dei rossoneri. La zona sarà presidiata da Milan Skriniar che, evidenzia la Gazzetta dello Sport, dovrà ripetere la prestazione fatta in Inter-Napoli al cospetto di Khvicha Kvaratskhelia lo scorso 4 gennaio. In aiuto dello slovacco ci sarà ovviamente Matteo Darmian con i suoi raddoppi, poi il resto dovrà farlo Francesco Acerbi che, in area, avrà il compito di non far girare Olivier Giroud, quello che non è riuscito nelle ultime sfide a Stefan de Vrij.