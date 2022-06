L’ultima ipotesi sul futuro di Arturo Vidal è quella che porta all'Inter Miami di David Beckham. "Dopo Flamengo, Colo Colo, Boca Juniors e Al Ryyan, anche la squadra della Florida si sarebbe iscritta alla corsa per il centrocampista cileno in uscita dall’Inter, che sarebbe stato contattato in occasione della gara di beneficenza organizzata da Ronaldinho. A Miami, Vidal troverebbe Higuain, l’uomo franchigia", spiega la Gazzetta dello Sport.