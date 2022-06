Se Milan Skriniar è il bocconcino più pregiato - come lo definisce la Gazzetta dello Sport nell'edizione di oggi -, Andrea Pinamonti "il talento in ascesa da cui racimolare un gruzzoletto", le uscite o i progetti in uscita dell'Inter non si fermano ai 'gioiellini' pregiati. Le questioni da trattare in viale della Liberazione però non sono tutte semplici, ma da trattare ci sono quelle questioni che secondo la Rosea "non sono ancora patate bollenti, ma potrebbero diventarlo". Trattasi delle questioni riguardanti Enrique Dalbert e Valentino Lazaro, "rientrati rispettivamente dai prestiti al Cagliari e al Benfica. C’è, però, fiducia di poter risolvere presto entrambe le pratiche. E così, nel giro di una decina di giorni, l’Inter punta diretta alle tre cifre: circa 100 milioni di incassi per cambiare del tutto il colore di questa sessione" si legge.

Pinamonti sta ancora riflettendo sul suo futuro, ma le ore di riflessione potrebbero essere destinate a finire presto: "il pensiero ha preso una strada precisa" si legge sul quotidiano milanese che sentenzia: "L’attaccante preferisce l’Atalanta rispetto alle altre squadre che lo stanno cercando, soprattutto Monza e Fiorentina". Il gioco offensivo e spumeggiante di Gasperini affascina l'attaccante di Cles, "convintosi che con una cessione definitiva alla Dea potrebbe esplodere una volta per tutte". Il problema sarà - secondo i colleghi - il punto di incontro tra i due club nerazzurri: "l’Inter chiede 20 milioni - come già più volte ribadito -, l’Atalanta per ora si ferma prima. Ma anche in questo caso si respira buon umore, si possono risolvere i dettagli entro fine giugno".