Con il percorso in Champions quasi segnato grazie all'ennesima vittoria, adesso l'Inter guarda con maggior attenzione al campionato. E Inzaghi cambia strategia.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la marcia europea dei nerazzurri ha già quasi messo al sicuro il passaggio diretto agli ottavi di finale e allora, da qui a un mese esatto, la squadra campione d'Italia intende fare filotto per spiccare il volo e agganciare il primo posto superando il Napoli. Per dare impulso all'accelerata, stop con il turnover massiccio, a partire da Firenze.

Contro la viola e poi con il Parma, la squadra dovrebbe essere più o meno la stessa. Identico discorso poi per la trasferta con la Lazio. Anche un ko a Leverkusen - si legge - non comprometterebbe nulla per il discorso Champions, quindi in Germania dentro i "co-titolari" per dirla alla Marotta. Ora priorità al campionato, almeno fino a Cagliari-Inter del 28 dicembre.