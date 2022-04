Nell'ottiva di un ragionato turnover potrebbero esserci dei cambiamenti nella formazione dell'Inter in vista delle prossime partite. Non a centrocampo, però, almeno secondo la Gazzetta dello Sport. I titolari sono Barella, Brozovic e Calhanoglu e tali resteranno, a meno di sorprese. "Mancano sei fatiche alla fine della stagione, inseguendo il Tripletino - si legge sulla rosea - Al netto di squalifiche e infortuni non programmabili, non ne salteranno dall’inizio neppure una. La strategia di Inzaghi in questo senso è chiara: far riposare a turno questi tre, ma solo a partita in corso, a risultato acquisito, risparmiando loro minuti preziosi, cartellini pesanti oppure infortuni. Ma è troppo grande la distanza tra questi tre e le seconde linee di centrocampo, per immaginare una rotazione".