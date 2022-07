Marcelo Brozovic è diventato il punto di riferimento per la Serie A . Dopo l'intuizione di Luciano Spalletti di inserire il croato come regista, ormai qualche anno fa, il giocatore croato (spiega la Gazzetta dello Sport ) è diventato il tipo di giocatore che le squadre vogliono per far partire il gioco.

Il discorso della rosea parte in realtà dalla situazione della Juventus, in cui mancherà il vero e proprio regista e si divideranno il compito Pogba e Locatelli. Al Milan viene diviso tra Tonali e Bennacer, al Napoli da Lobotka e Anguissa. Via via ci sono tutte le altre realtà, l'Atalanta con Koopmeiners e Freuler, fino alle squadre che puntano più su singoli elementi con capacità simili a quelle di Brozo, vedi Maxime Lopez al Sassuolo, Ricci al Torino e Marin all'Empoli.