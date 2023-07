Niente va dato per scontato rispetto alla cessione di Marcelo Brozovic all'Al-Nassr, viste le bizze sui social e nella realtà del giocatore, ma questa volta la strada sembra davvero tracciata: la giornata di ieri, si legge sulla Gazzetta dello Sport è servita ai club per definire qualche pratica burocratica e oggi dovrebbe essere scritta la parola fine sulla telenovela. Solo dopo saranno al sicuro i 18 milioni di euro nelle casse dell'Inter.

