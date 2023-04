Silvio Berlusconi non rinuncia al suo Monza anche in un momento delicato come quello che sta attraversando. "Anche questa sera - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - il televisore sarà sintonizzato sulla partita del suo Monza. Come sabato scorso per la sfida di Udine, così stasera Silvio Berlusconi guarderà quella contro l’Inter. Dalla terapia intensiva del San Raffaele, dove è ricoverato da undici giorni a causa di una grave infezione polmonare dovuta ad una leucemia mielomonicitica cronica, il presidente non mancherà di far sentire la vicinanza al suo club".