In questa stagione, Tommaso Baldanzi si sta mettendo in luce come uno dei migliori talenti della Serie A con la maglia dell'Empoli: 6 presenze e 2 gol. Secondo la Gazzetta dello Sport, il 19enne cresciuto nelle giovanili del club toscano è seguito in particolare da Napoli e Inter, che hanno ottimi rapporti col presidente Corsi. Il contratto fino al 2027 lo blinda e quindi una cessione in saldo è da escludere. "Il precedente di Asllani, pagato dai nerazzurri 14 milioni più 2 di bonus, insegna", si legge.