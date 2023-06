"A furia di parlare di centrocampisti in entrata e in uscita, Kristjan Asllani si è forse un pizzico risentito. E allora ha deciso di trovare un modo originale per ricordare a tutti che nel cuore dell’Inter per la prossima stagione ci sarà anche lui. Con o senza Brozovic. Con o senza Frattesi. Il regista ex Empoli è stato tra i protagonisti della vittoria dell’Albania in casa delle Far Oer, firmando la rete del momentaneo 2-1 albanese con una autentica perla: sinistro a giro da fuori area, dritto all’incrocio dei pali". Lo racconta la Gazzetta dello Sport il giorno dopo il gran gol del centrocampista nerazzurro, che peraltro ieri ha smentito le voci d'addio: "Nessuna possibilità che lasci l'Inter".

Super anche Romelu Lukaku con il Belgio, autore di una doppietta contro l'Estonia. Male Edin Dzeko, andato ko contro Lussemburgo. Titolare Robin Gosens nell'amichevole persa dalla Germania contro la Colombia.