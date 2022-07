In sei mesi la sua crescita è stata impressionante, da talento della Primavera a sostituto di Ricci (passato a metà stagione al Torino). Riporta la rosea: "Kristjan sarà il vice Brozo perché come lui sa impostare e correre in lungo e largo senza sosta: settimo di tutta la Serie A per media chilometri percorsi a partita (11,05), meglio di Barella che ha chiuso ottavo in una classifica che da anni viene dominata - guarda un po’ - proprio da Brozovic. Ed è per questo che Asllani è pronto a sdoppiarsi: non solo vice Brozo, ma anche suo scudiero quando toccherà a Barella riposare".