Presentazione sobria, endorsement di Lukaku e maglia 14 ereditata da Perisic con tanto di messaggio benaugurante del croato: Kristjan Asllani è arrivato in prestito oneroso con obbligo di riscatto dall'Empoli, in punta di piedi, partendo come alternativa di Brozovic. Ma le potenzialità sono enormi e in molti sono pronti a scommettere che presto quel quadriennale da 800mila euro l'anno sarà rivisto verso l'alto. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, con lui e con Mikhitaryan, ora Inzaghi ha carte vere da giocarsi per la mediana, quelle che per motivi diversi non ha sempre avuto lo scorso anno. Il sesto centrocampista a disposizione resta Gagliardini, sempre utile.