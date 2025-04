Un ultimo derby prima di dirsi addio. Oppure un derby per rilanciarsi. Questo è ciò che attende Arnautovic e Taremi in casa Inter: per l'austriaco, in scadenza di contratto, sarà probabilmente il suo ultimo Inter-Milan della carriera, mentre l'iraniano deve provare a raddrizzare un primo anno a Milano non esattamente positivo. E per Correa vale lo stesso discorso di Marko.

"Passata la metà di aprile, con l’avvicinarsi della fine delle competizioni, con Milan-Inter si passerà ai saluti: da Arnautovic a Theo Hernandez, da Correa a Joao Felix. Storie diverse ambientate nello stesso luogo, San Siro. Come salutarsi? Dipenderà dall’esito della partita e dal livello delle prestazioni. Se Arna sarà decisivo meriterà l’applauso della Nord. I suoi sette gol finora hanno aiutato la squadra a restare in corsa nelle tre competizioni ma non sono stati sufficienti a convincere la società a estendergli il contratto. Oggi è atteso inizialmente in panchina", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

"Il carico stagionale di Joaquín è stato troppo povero, un solo gol nerazzurro nella cinquina al Verona. Anche in questo caso, poche argomentazioni per spingere il club a trattare il rinnovo dell’accordo in scadenza a giugno. Al Milan, Correa ha segnato cinque gol in carriera, compreso uno in una semifinale di ritorno di Coppa Italia… ma tutti con la maglia della Lazio. Mai in un derby: il primo arriverà all’ultimo tentativo?", si domanda la rosea.