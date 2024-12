Parata di ex campioni alla partita di addio di Adriano l'Imperatore. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il pallone lo ha portato fino al dischetto di centrocampo Ronaldo il Fenomeno, che non è potuto scendere in campo per un problema al polpaccio accusato durante una partita di tennis.

Nel leggendario Maracanà, in tanti hanno voluto partecipare all'addio al calcio dell'ex attaccante interista: da un lato ex giocatori del Flamengo, la squadra del cuore in cui è partita la carriera in Brasile (c’erano pure Zico, Romario, Zé Roberto e Denilson); dall’altro tanti ex Serie A (da Cordoba a Gamarra, da Aldair a Zé Elias e Materazzi). Adriano ha giocato un tempo per squadra tra la commozione generale.