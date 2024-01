Secondo il Mundo Deportivo, il Barcellona ha in mano Lucas Bergvall, accostato nelle scorse settimane anche all'Inter. Diciassette anni, avrebbe espresso la sua priorità per il Barça, si legge sull'edizione online. I blaugrana arriveranno a 10 milioni di euro, 7 di base fissa e 3 di bonus.

L'accordo sarebbe praticamente fatto e l'estate prossima il giocatore diventerà un giocatore del Barcellona.