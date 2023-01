La chiusura del mercato invernale avverrà a un passo dall'avvio dei quarti di Coppa Italia . Oggi, come scrive il Corriere della Sera , potrebbero essere sistemati i dettagli dell'uscita di Skriniar e dell'ingresso di Demiral . Il Paris Saint-Germain è arrivato a 12 milioni di euro ieri sera. Il giocatore turco può invece arrivare in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni.

Un avvicendamento tra i due, spiega il quotidiano, risolverebbe alla base eventuali problemi ambientali per i prossimi mesi dello slovacco. In compenso, su Demiral non ci sono certezze né dal punto di vista fisico (qualche guaio alle ginocchia) né tecnico visto che andrebbe indottrinato per giocare nella difesa a tre.