Milan Skriniar tornerà a disposizione di Simone Inzaghi in vista del derby di Milano. "L’ormai ex capitano nerazzurro è chiamato a rispondere, sul campo, a chi crede che la sua testa sia già al Psg", come scrive il Corriere della Sera .

C'è però un'altra situazione se non simile comunque da tenere sotto osservazione. E' quella di Denzel Dumfries, che potrebbe tornare in panchina per lasciare spazio a Darmian. "All’olandese, che potrebbe essere ceduto a fine stagione per avvicinare i 60 milioni di ricavi necessari al bilancio, servono minuti per tornare ai suoi livelli e aiutare così se stesso e l’Inter", riporta il quotidiano.