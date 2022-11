Le polemiche per il dibattito pubblico su San Siro non accennano a placarsi. Oggi è il giorno della relazione finale del coordinatore Andrea Pillon, verrà presentata in conferenza stampa nel privé della Sala Brigida di Palazzo Marino, con soli 49 posti disponibili e a mezzogiorno. Un orario, spiega il Corriere della Sera, che particolarmente in un giorno lavorativo non è così comodo. La relazione si potrà comunque ascoltare via Facebook e poi in replay.

"Il dibattito pubblico senza pubblico va oltre il dadaismo più sfrenato", ha polemizzato il capogruppo dei Verdi, Carlo Monguzzi.