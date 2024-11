Milan e Inter hanno inviato al Comune di Milano la manifestazione di interesse sullo stadio San Siro e le aree intorno. Ognuno, però, ha firmato la propria, come riporta oggi il Corriere della Sera. Paolo Scaroni quella dei rossoneri, Katherine Ralph e Alejandro Cano quella dell'Inter.

Come riporta il quotidiano si tratta di un passaggio indispensabile per avviare quelli successivi. Permetterà al Comune di Milano di comunicare la valutazione del valore economico dell'impianto e dell'area calcolata dall'Agenzia delle Entrate, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 200 milioni di euro. L'acquisto di San Siro da parte dei club permetterebbe un vincolo "light" da parte della Soprintendenza. Da oggi saranno avviati incontri operativi con i club.

Nel frattempo, però, il Milan non ha ancora abbandonato la strada per il progetto San Donato. Quella è la strada verso al quale sono stati fatti più passi e un investimento da 40 milioni di euro, mentre sull'iter di San Siro restano le incognite legate anche alle proteste che il progetto scatenerà e al vincolo che scatterà sul secondo anello nel novembre 2025. L'Inter, invece, vede ancora San Siro come il piano A. L'idea di Rozzano non era ancora stata così approfondita.