Non solo Brozovic, anche diversi altri calciatori della Serie A stanno andando incontro a infortuni, particolarmente nelle grandi squadre. "Ci si allena poco e male - dice al Corriere della Sera il professor Stefano Fiorini, uno dei massimi esperti di preparazione atletica - C'è un aumento esponenziale di infortuni muscolari. Si dà troppa importanza alla tattica rispetto alla tenuta atletica, questa è la verità. Troppi allenamenti conservativi. Il corpo umano è come un motore: perché vada in gara deve essere tirato in prova, altrimenti poi alla prima accelerata si rompe. È quello che sta accadendo. 64 infortuni in A contro 45 della Premier? Non mi sorprende affatto. In Inghilterra ci si allena correndo, non solo con la palla come da noi. I loro ritmi sono molto più alti, ma noi ci facciamo più male. Assurdo".