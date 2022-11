Tre squadre agli ottavi di Champions League. Un buon segnale per l'Italia, che non avrà una nazionale al Mondiale e deve quindi consolarsi così. "Le milanesi incontreranno un’avversaria di prima fascia e qui c’è poco da girarci intorno: cinque potenziali avversari sono gli stessi (City, Real, Benfica, Tottenham e Porto) mentre il Milan in più può trovare sulla sua strada il Bayern e l’Inter il Chelsea. Insomma: per andare avanti servirà un’impresa, ma essere in tre nel G16 d’Europa è già la prova del fatto che stiamo tornando", scrive oggi il Corriere della Sera.