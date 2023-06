Non ci sono più grandi dubbi, secondo il Corriere della Sera. Tra i giocatori che lasceranno l'Inter c'è anche André Onana, direzione Manchester United. "L’offerta degli inglesi - si legge - dovrebbe essere vicina ai 50 milioni. La speranza del club nerazzurro è arrivare con i bonus a 60, ma la trattativa è destinata a chiudersi.

Troppo importante fare cassa (e mettere a bilancio una corposa plusvalenza) e trovare le risorse per riprendersi Lukaku e lottare col Milan per Frattesi. Due le strade per sostituire il camerunese: la prima, low cost, porta a Sommer, esperto portiere svizzero che il Bayern Monaco potrebbe concedere in prestito; la seconda, di prospettiva, vede nel georgiano Mamardashvili il numero 1 del futuro. Un colpo «alla Onana»: l’Inter lo spera".