La cessione di André Onana, insieme a quella di Marcelo Brozovic, rischiano di far fare un passo indietro all'Inter. E' l'ammonimento del Corriere della Sera. Come portiere classico, lo svizzero Sommer non è inferiore. Ma l’impostazione del gioco di Onana, ancora più importante quando c’è Calhanoglu in regia, non è paragonabile. Sommer coi piedi sa giocare, fa molti lanci, anche precisi: ma rischia poco, affidandosi a passaggi più morbidi, leggibili. Tutto questo non indebolisce per forza l’Inter, ma la cambia: in A la differenza potrebbe notarsi poco, ma in Champions no".