Nella giornata di ieri, decine di abitanti, ambientalisti e rappresentanti di comitati si sono riuniti a metà pomeriggio con i consiglieri Verdi in Comune - Carlo Monguzzi, Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini - per un presidio di protesta di fronte all’ingresso dell’ippodromo La Maura, uno dei luoghi che il Milan avrebbe individuato come alternativa a San Siro per costruire il nuovo stadio. "Abbiamo ribadito che un’area verde di 75 ettari inserita nel Parco Sud non può essere sacrificata alla speculazione per un nuovo stadio. Uno stadio esiste già, si chiama Meazza, e può essere riqualificato in modo sostenibile", il messaggio.