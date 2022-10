Il ritorno in campo di Romelu Lukaku potrebbe dipendere da come andrà la partita di domani contro il Viktoria Plzen. Intanto il belga si accomoderà in panchina, "sperando in un risultato benevolo della sua squadra per essere inserito nel finale", riporta oggi il Corriere della Sera. "Remote le possibilità di rientro di Brozovic con la Samp", si legge ancora sul quotidiano riguardo all'altro assente di lusso in casa Inter.