In particolare, sull'argentino, il quotidiano sottolinea: "Già in gol 3 volte, si è ritrovato quasi subito senza Lukaku, il totem attorno al quale ha imparato a danzare, prima di mettersi in proprio un anno fa, come riferimento centrale nell’attacco di Inzaghi. Nemmeno il tempo di riabituarsi (senza Perisic) ai movimenti e agli scambi con Romelu, che gli ha fatto un magnifico assist per il primo gol stagionale contro lo Spezia, ed ecco il ritorno all’antico, con Dzeko o Correa come spalla: contro la Cremonese, Lautaro è entrato al posto del connazionale dopo 55’ e lanciato da Barella ha segnato un altro gol dei suoi, una coltellata nella metà campo avversaria, con uno splendido diagonale in corsa. Una verticalità che l’Inter con Lukaku non ha ancora del tutto trovato, ma che con Lautaro da lanciare lì davanti può diventare una vertigine per gli avversari, in contropiede ma non solo come dimostra la zampata con la Lazio".

Già due doppiette del nerazzurro ai cugini, l'ultima delle quali nel derby di coppa di un anno fa.